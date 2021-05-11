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Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 сер, 2018 22:11
fis написав:
От якби я продавав з ремонтом то точно підняв би ціну більше ніж на ціну ремонту. Бо витратив час і нерви
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... це - логічно.... але, на падаючому ринку важкувато(особливо, якщо це стара панелька)
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Додано: Нед 12 сер, 2018 21:42
fjut7ighk написав:Потрібні поради з приводу купівлі однокімнатної квартири. Ситуація ускладнена тим, що самі не із Львову. В ідеалі цікавить заселення і початок обживання квартири до середини осені.
Розглядаю завершені ЦЕГЛЯНІ новобудови здані за останні 5-6 років (або ті що здаються зараз), у яких є доступні для продажу/перепродажу однокімнатні квартири. Красивість фасаду і район місцезнаходження значення не мають.
Підкажіть як і де саме краще шукати/гуглити дані пропозиції, та яка імовірність у цьому ріелтерсько-посередницькому масиві об'яв знайти адекватну пропозицію.
І останнє - що можете сказати щодо якості житла, декілька кращих забудовників/побудованих житлових комплексів.
Я от думаю продавати свою новозбудовану однуху в цегляному будинку. Пишіть в приват, обговоремо
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Додано: Нед 12 сер, 2018 22:18
fis написав:
fjut7ighk написав:Потрібні поради з приводу купівлі однокімнатної квартири. Ситуація ускладнена тим, що самі не із Львову. В ідеалі цікавить заселення і початок обживання квартири до середини осені.
Розглядаю завершені ЦЕГЛЯНІ новобудови здані за останні 5-6 років (або ті що здаються зараз), у яких є доступні для продажу/перепродажу однокімнатні квартири. Красивість фасаду і район місцезнаходження значення не мають.
Підкажіть як і де саме краще шукати/гуглити дані пропозиції, та яка імовірність у цьому ріелтерсько-посередницькому масиві об'яв знайти адекватну пропозицію.
І останнє - що можете сказати щодо якості житла, декілька кращих забудовників/побудованих житлових комплексів.
Я от думаю продавати свою новозбудовану однуху в цегляному будинку. Пишіть в приват, обговоремо
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Що так ?
А як же оренда, пенсія ітд ?
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Додано: Пон 13 сер, 2018 07:32
35000уо
Я подумав вкластися в ще один котлован. А вже потім здавати.
Але зараз вивчаю можливість продати без 6% податку
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fis
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Додано: Пон 13 сер, 2018 20:52
fis написав:
Я от думаю продавати свою новозбудовану однуху в цегляному будинку. Пишіть в приват, обговоремо
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Не можу писати у приват, не досяг ще того рівня. Напишіть у приват мені свій мейл/телефон поспілкуємося.
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Додано: Пон 13 сер, 2018 23:40
fis написав:
35000уо
Я подумав вкластися в ще один котлован. А вже потім здавати.
Але зараз вивчаю можливість продати без 6% податку
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Буду вдяний якщо відпишите на форумі як піде продажа...
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Додано: Сер 15 сер, 2018 07:49
Відпишу
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Додано: Вів 25 вер, 2018 08:48
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