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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 28 сер, 2017 14:18
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Що про нафту?В 3 контрактах за поточним 50,3 в інших трохи дешевше, стоп 50,75: вкрай нервова картина в нафти за 2/3 місяця ми пройшли всього 3,6 $ місячного діапазону і ми знаходимося майже на піку значення. Треба наздоганяти місячний діапазон в іншому випадку ловити сильне рух в вересні.
Додано: Суб 16 гру, 2017 06:19
Новичку нужно на демо-счете тренироваться, причем долго и упорно, без знаний это просто казино!
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:27
Кто пробовал играть на FOREX?
Приветствую!
Тема заглохла, жаль...
Сегодня ровно 1 месяц, как я пришел в прекрасный мир Форекса.
Стало интересно, нашел европейского брокера, открыл счет, пополнился и начал работать. Демо не использовал, разве что только для расчета маржи на 1 открытую позицию. Фраза "играть на Форексе" звучит комично.
Для начинающих - тяжелая работа, схожая с работой анестезиолога или оператора АЭС.
Попрошу уважаемое комьюнити глянуть на результаты, и посоветовать, что не так, особенно в детальной статистике. Работаю на 1-2 валютных парах, насдак100, золото, пару раз нефть WTI
Deposited: 350
Profit\loss: 294.89
Withdrawal: -89.44
Balance: 555.45
Также, поскольку я пользуюсь в основном англо- и немецкоязычными ресурсами, я не могу найти аналогов в терминологии. Очень был бы признателен, если бы Вы пояснили и показали на примерах следующие понятия.
Что такое "шипы"?
Узкая рыночная консолидация вблизи верхнего края широкого торгового диапазона
«Изогнутые» консолидации - как это?
флаги или вымпелы = что это и это одно и то же или нет?
Заранее благодарен!
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:25
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
На форексе не играют, а работают. Те, кто относится к форексу как к игре, так и будут то выигрывать, то проигрывать.
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