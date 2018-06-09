RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2017 14:18

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Що про нафту?В 3 контрактах за поточним 50,3 в інших трохи дешевше, стоп 50,75: вкрай нервова картина в нафти за 2/3 місяця ми пройшли всього 3,6 $ місячного діапазону і ми знаходимося майже на піку значення. Треба наздоганяти місячний діапазон в іншому випадку ловити сильне рух в вересні.
IgorBoyko
 
Повідомлень: 7
З нами з: 28.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 06:19

Новичку нужно на демо-счете тренироваться, причем долго и упорно, без знаний это просто казино!
Udalt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 27.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:27

Кто пробовал играть на FOREX?

Приветствую!
Тема заглохла, жаль...
Сегодня ровно 1 месяц, как я пришел в прекрасный мир Форекса.
Стало интересно, нашел европейского брокера, открыл счет, пополнился и начал работать. Демо не использовал, разве что только для расчета маржи на 1 открытую позицию. Фраза "играть на Форексе" звучит комично.
Для начинающих - тяжелая работа, схожая с работой анестезиолога или оператора АЭС.

Попрошу уважаемое комьюнити глянуть на результаты, и посоветовать, что не так, особенно в детальной статистике. Работаю на 1-2 валютных парах, насдак100, золото, пару раз нефть WTI

Deposited: 350
Profit\loss: 294.89
Withdrawal: -89.44
Balance: 555.45

Зображення

Также, поскольку я пользуюсь в основном англо- и немецкоязычными ресурсами, я не могу найти аналогов в терминологии. Очень был бы признателен, если бы Вы пояснили и показали на примерах следующие понятия.

Что такое "шипы"?
Узкая рыночная консолидация вблизи верхнего края широкого торгового диапазона
«Изогнутые» консолидации - как это?
флаги или вымпелы = что это и это одно и то же или нет?

Заранее благодарен!
leopold75
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:25

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

На форексе не играют, а работают. Те, кто относится к форексу как к игре, так и будут то выигрывать, то проигрывать.
fefelova
 
Повідомлень: 19
З нами з: 31.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
313 97526
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 19:27
fefelova
Торговля на Forex 1 ... 32, 33, 34
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
335 70378
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 19:26
fefelova
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 41, 42, 43
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
425 111957
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 19:24
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.