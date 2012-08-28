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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05

Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот тут пошаговое руководство в том как начать заниматься трейдингом. Некоторые брокеры дают возможность тренироваться на демо счете, вот можно там и применить для начала это руководство.
sergiys2015
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