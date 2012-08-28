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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05
Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот
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