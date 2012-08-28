Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05
Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
iryna_vinny
Повідомлень: 5
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00
Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот
тут
пошаговое руководство в том как начать заниматься трейдингом. Некоторые брокеры дают возможность тренироваться на демо счете, вот можно там и применить для начала это руководство.
sergiys2015
Повідомлень: 19
З нами з: 09.11.16
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
ну да, логично) Знаю велтрейд хороший вроде брокер, у них и видео уроки есть по трейдингу, я как то смотрел один раз.
Spasichnik
Повідомлень: 6
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:39
Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.
sleiks
Повідомлень: 1
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:31
sleiks написав:
Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.
А вы учились перед этим? Или так сразу попытались торговать?
kmamaevxl
Повідомлень: 2
З нами з: 04.11.18
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