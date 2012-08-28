RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05

Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
iryna_vinny
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 19.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот тут пошаговое руководство в том как начать заниматься трейдингом. Некоторые брокеры дают возможность тренироваться на демо счете, вот можно там и применить для начала это руководство.
sergiys2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22

ну да, логично) Знаю велтрейд хороший вроде брокер, у них и видео уроки есть по трейдингу, я как то смотрел один раз.
Spasichnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:39

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.
sleiks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:31

  sleiks написав:Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.

А вы учились перед этим? Или так сразу попытались торговать?
kmamaevxl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:36

  sleiks написав:Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.

Обязательно получится. Только нужно этому дело посвящать до 10 часов в день.
planeta_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:31

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Торговала и торгую, считаю форекс хорошим источником дополнительного дохода
fefelova
 
Повідомлень: 82
З нами з: 31.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 42, 43, 44
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
430 115583
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:28
fefelova
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 157, 158, 159
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1582 217730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:27
fefelova
Торговля на Forex 1 ... 32, 33, 34
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
336 74013
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 14:42
kmamaevxl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.