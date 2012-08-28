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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05
Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
ну да, логично) Знаю велтрейд хороший вроде брокер, у них и видео уроки есть по трейдингу, я как то смотрел один раз.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:39
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:31
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:36
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:31
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Торговала и торгую, считаю форекс хорошим источником дополнительного дохода
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
как мило, тема дает представление об "успешности" - все ники до 2010 "мертвые" - уже отыгрались, ники с 2013-2014 уже наполовину неактивы, РИП и им, новая волна идет "мегатрейдеров"...
Объясняли что конторы по представлению "услуг на форексе" без рекламы умирают через полгода, так-как клиенты обнуляют счет в среднем за 3 месяца.
Это даже не казино, манагеры- "опытные учителя-гурру", которые семинары ведут, учат, они СРАЗУ получают премию от внесенных средств на счет , эти деньги уже не клиентов, ставьте себе стоп-лоссы на здоровье, а денюшку вашу уже разделили.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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