Кто пробовал играть на FOREX?

Додано: Суб 12 січ, 2019 19:25

Kripo написав: Это даже не казино, манагеры- "опытные учителя-гурру", которые семинары ведут, учат, они СРАЗУ получают премию от внесенных средств на счет , эти деньги уже не клиентов, ставьте себе стоп-лоссы на здоровье, а денюшку вашу уже разделили. Это даже не казино, манагеры- "опытные учителя-гурру", которые семинары ведут, учат, они СРАЗУ получают премию от внесенных средств на счет , эти деньги уже не клиентов, ставьте себе стоп-лоссы на здоровье, а денюшку вашу уже разделили.

Я вижу вы человек знающий.Вот расскажите, плиз, насколько законно физ.лицу торговать на форексе через компанию, которая зарегистрирована вне Украины? Можно ли туда отправлять средства через валютную карточку, эмитированую украинским банком? Как вообще к этому относятся банки, НБУ и закон? Можно ли получать на эту же карту выплаты из компании? Если это легально, то как правильно все оформить и организовать клиенту, чтоб меньше головняка было?)Если форекс такое зло, как вы описали, то есть европейские и американские биржи, на которых также можно играть, хватило бы мозгов...да и в принципе в жизни заниматься можно чем угодно. Кто-то играет на биржах, кто-то играет на разнице цен стоимости жилья, покупая с котла и продавая на вторичке.