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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 04:05

Тракторист на азартную игру это похоже больше, чем на работу, я пробовала )
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:00

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Ну кто как на это смотрит) В чем то да, похоже на игру ведь ты никогда на 100% не сможешь предугадать поведение рынка, но все же благодаря определенному умению анализировать рынок, можно минимализировать риски и выходить в плюс.Есть вот тут пошаговое руководство в том как начать заниматься трейдингом. Некоторые брокеры дают возможность тренироваться на демо счете, вот можно там и применить для начала это руководство.
sergiys2015
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22

ну да, логично) Знаю велтрейд хороший вроде брокер, у них и видео уроки есть по трейдингу, я как то смотрел один раз.
Spasichnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:39

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.
sleiks
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:31

  sleiks написав:Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.

А вы учились перед этим? Или так сразу попытались торговать?
kmamaevxl
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:36

  sleiks написав:Немного пробовал, но как-то и не понял, что к чему. Может со временем еще раз попробую, вдруг что-то получится.

Обязательно получится. Только нужно этому дело посвящать до 10 часов в день.
planeta_ua
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:31

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Торговала и торгую, считаю форекс хорошим источником дополнительного дохода
fefelova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

как мило, тема дает представление об "успешности" - все ники до 2010 "мертвые" - уже отыгрались, ники с 2013-2014 уже наполовину неактивы, РИП и им, новая волна идет "мегатрейдеров"...

Объясняли что конторы по представлению "услуг на форексе" без рекламы умирают через полгода, так-как клиенты обнуляют счет в среднем за 3 месяца.

Это даже не казино, манагеры- "опытные учителя-гурру", которые семинары ведут, учат, они СРАЗУ получают премию от внесенных средств на счет :wink: , эти деньги уже не клиентов, ставьте себе стоп-лоссы на здоровье, а денюшку вашу уже разделили. :lol:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:25

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

  Kripo написав:Это даже не казино, манагеры- "опытные учителя-гурру", которые семинары ведут, учат, они СРАЗУ получают премию от внесенных средств на счет , эти деньги уже не клиентов, ставьте себе стоп-лоссы на здоровье, а денюшку вашу уже разделили.

Я вижу вы человек знающий.
Вот расскажите, плиз, насколько законно физ.лицу торговать на форексе через компанию, которая зарегистрирована вне Украины? Можно ли туда отправлять средства через валютную карточку, эмитированую украинским банком? Как вообще к этому относятся банки, НБУ и закон? Можно ли получать на эту же карту выплаты из компании? Если это легально, то как правильно все оформить и организовать клиенту, чтоб меньше головняка было?)

Если форекс такое зло, как вы описали, то есть европейские и американские биржи, на которых также можно играть, хватило бы мозгов...да и в принципе в жизни заниматься можно чем угодно. Кто-то играет на биржах, кто-то играет на разнице цен стоимости жилья, покупая с котла и продавая на вторичке.
CuT
 
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