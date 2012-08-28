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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:43

Не верьте ботам

Привет, никогда особо не писал, но решил диверсифицировать свои доходы.
Открыл счетик, пополнил 200USD. Присел на мировые новости, CNBC канал купил у Воли, подписку на WSJ...Я медик по образованию, Богомольца с отличием, меня научили там искать ИСТИНУ. Я попробовал банально на фондовом, но не валютные пары, а индексы. Понять, что оно, куда, как кого и какое реакцие на Трампа...Даю скрин результата.
Мне выплатили все, и еще пригласили на семинар. Учился, читал, как анатомию человека - так фигуры, как фармакологию - так паттерны (звезды, падающие человеки и тдтдтдт). Коллеги, кто хочет на этом (за)работать - учиться, понимать, готовиться и никому не верить ) ФОРЕКС - это собирательная ххххня трейдинга на рынках, не парьтесь валютами, есть сотни активов - от индексов до пшеницы. Читать, учиться, звонить, ездить на конфы...И будет счастье. Мое скрин тому туда )Зображення
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:56

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Коллеги, предже всего, это не "игра" на Форексе, это не казино и не рулетка.
Есть типа стратегия "Forex Strategie Martingale Trading System", типа кидания монетки. Если сильно много денег ) Ну, плиз, поймите, все, что Вам говорят о баснословных прибылях надо пропускать через лупу математики....Есть два варианта - вы очень богаты и даете на депозит 50К евро(долларов) и второй - вы хотите из ваших 200$ сделать тысячу...Это все можно, плечо главное ) leverage и Ваше понимание и учидчивость. Я делаю тест - 100 положил 1000 хочу снять на индексах, нефти и газе...Это РЕАЛЬНО. НО! голова в песке и мысли только тут
leopold75
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:46

привіт! Маю вже доволі великий досвід торгівлі, зокрема, на Форекс. дуже довго привчала себе саме до правильного ставлення до цього - не "гра", а "робота". Найбільше натерпілася на найменших ТФ, зокрема, на "М1"... Зараз торгую, переважно, на великих, не нижче денного. Я більше за саме позиційну торгівлю. Можливо, малі ТФ це більше для роботизованої торгівлі чи у випадку роботи на фондових ринках...
Олександра
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 14:22

Добрий день, шановні колеги! Хотілося б висловитися, що торгівля на Forex, це не гра. А осмислена планомірна робота, трбующая багато знань, досвіду і навичок. І тільки тоді, коли трейдер це усвідомлює - прийдуть результати.
DaVinciFXGroup
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:46

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Я пробовал работать на форексе и как все новички слил свое первое депо. Заходил с 500 доларами и покупал не боле 10% от тела. Вообщем некоторые стратегии мне понравились, но я это дело забросил.
Grinii
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:20

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Пробовал на RoboForex, при начале роста ставил на buy, при движении вниз - на sell, но слил депозит. :( Спред очень большой и не успеваешь зафиксировать прибыль.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:20

убежден и на своем примере и на примере других, что все приходит с опытом. Даже если сначала не получается. Получится лишь у тех, кто не опускает руки.
Mosk
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