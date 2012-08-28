Кто пробовал играть на FOREX?

Привет, никогда особо не писал, но решил диверсифицировать свои доходы. Открыл счетик, пополнил 200USD. Присел на мировые новости, CNBC канал купил у Воли, подписку на WSJ...Я медик по образованию, Богомольца с отличием, меня научили там искать ИСТИНУ. Я попробовал банально на фондовом, но не валютные пары, а индексы. Понять, что оно, куда, как кого и какое реакцие на Трампа...Даю скрин результата. Мне выплатили все, и еще пригласили на семинар. Учился, читал, как анатомию человека - так фигуры, как фармакологию - так паттерны (звезды, падающие человеки и тдтдтдт). Коллеги, кто хочет на этом (за)работать - учиться, понимать, готовиться и никому не верить ) ФОРЕКС - это собирательная ххххня трейдинга на рынках, не парьтесь валютами, есть сотни активов - от индексов до пшеницы. Читать, учиться, звонить, ездить на конфы...И будет счастье. Мое скрин тому туда )
Коллеги, предже всего, это не "игра" на Форексе, это не казино и не рулетка. Есть типа стратегия "Forex Strategie Martingale Trading System", типа кидания монетки. Если сильно много денег ) Ну, плиз, поймите, все, что Вам говорят о баснословных прибылях надо пропускать через лупу математики....Есть два варианта - вы очень богаты и даете на депозит 50К евро(долларов) и второй - вы хотите из ваших 200$ сделать тысячу...Это все можно, плечо главное ) leverage и Ваше понимание и учидчивость. Я делаю тест - 100 положил 1000 хочу снять на индексах, нефти и газе...Это РЕАЛЬНО. НО! голова в песке и мысли только тут
привіт! Маю вже доволі великий досвід торгівлі, зокрема, на Форекс. дуже довго привчала себе саме до правильного ставлення до цього - не "гра", а "робота". Найбільше натерпілася на найменших ТФ, зокрема, на "М1"... Зараз торгую, переважно, на великих, не нижче денного. Я більше за саме позиційну торгівлю. Можливо, малі ТФ це більше для роботизованої торгівлі чи у випадку роботи на фондових ринках...
Добрий день, шановні колеги! Хотілося б висловитися, що торгівля на Forex, це не гра. А осмислена планомірна робота, трбующая багато знань, досвіду і навичок. І тільки тоді, коли трейдер це усвідомлює - прийдуть результати.