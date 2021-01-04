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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:43

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Сразу видно, Вы темой не владеете. Раньше спреды по ведущим парам (EUR/USD, GBP/USD) были 4 пункта. Сейчас - 2 пунта.
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:33

Begemotik
в очко такі спреди!
CuT
 
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