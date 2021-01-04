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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:43
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Сразу видно, Вы темой не владеете. Раньше спреды по ведущим парам (EUR/USD, GBP/USD) были 4 пункта. Сейчас - 2 пунта.
Додано: Вів 05 січ, 2021 18:41
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
Это очень грубо, ну да ладно. А какие спреды лучше??? И у какого брокера? (Только не надо рекламировать какую-то интернет-кухню)))
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:58
Begemotik
Хаа!) Всі інтернет брокери по-своєму кухні. Краще вузькі ринкові спреди з чітко визначеною комісією, ніж фіксований маркап.
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