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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 19:37

Пробував, практикую. Перед рухом на біржу з високою вартістю тіка, хочу добряче качнуть навики, інакше опа. Щоб зменшити вартість помилок, юзаю те, що дешево і сердито.

Сьогодні поскоблив голду.
Зображення

Daily net P&L:
Зображення
~300 гривень.

Непогано, все що >0 = гуд.
Та важливіша поведінка в червоні дні, бо всі ці цифри легко стають від'ємними. Як це - вджобувать цілий день і за це ще й віддавати свої кошти? Ніхто на таке не згоден. І це правильно.
sonder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:57

sonder Золото торгуешь? ;)Скажи пожалуйста, это что за брокер? :)
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:38

  Begemotik написав:sonder Золото торгуешь? ;)Скажи пожалуйста, это что за брокер? :)

Від золота там одна тільки назва, як і від слова торгівля, як і від слова брокер.%)
sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 21:41

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

Я пока еще точно, что играю, а не работаю и не стабильно зарабатываю на рынке Форекс. Необходима правильная психология трейдера, а не азартное отношение к трейдингу.
Need Fx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 05:59

sonder Вы имеете ввиду, что брокер кухонный? Офшорные любительские брокеры обычно полу-кухонные. Это уже хорошо, что не чисто кухонные, так-как кухонные - это мошенники, а в полу-кухне есть строгий регламент, то-есть правила обязательств компании перед клиентом, и обязательства клиента перед компанией.
Need Fx
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:53

Need Fx

Маю на увазі, що онлайн трейдінг і справжня торгівля - це абсолютно різні речі.
Що значить полу-кухонні? Компанія має бути агентом в угодах і виводити всі заявки на загальний ринок, де повно учасників. Ніяких полу-кухонь на півшишечки, на 1/4 або 1/8 немає. Є брокер або кухня.

В моєму випадку компанія під регулятором, який зобов"язує її розркивати інформацію про ризики. І там вказано, що контрагентом по всім угодам є сама компанія, яка на власний розсуд вирішує, що хеджувати на LP. Простіше кажучи, вони створюють ринок всередині, роблячи ставку на те, що загальний клієнт є збитковим. Любий cfd-контракт - це угода між клієнтом і брокером, який виступає контрагентом в угоді.
sonder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:56

Тест

Чи зможете ви заробляти на Форекс?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:40

Ірина_ У меня 7 из 10. Наставник нужен.
Begemotik
 
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