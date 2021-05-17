Кто пробовал играть на FOREX?

Пробував, практикую. Перед рухом на біржу з високою вартістю тіка, хочу добряче качнуть навики, інакше опа. Щоб зменшити вартість помилок, юзаю те, що дешево і сердито.
Сьогодні поскоблив голду.
Daily net P&L: ~300 гривень.
Непогано, все що >0 = гуд. Та важливіша поведінка в червоні дні, бо всі ці цифри легко стають від'ємними. Як це - вджобувать цілий день і за це ще й віддавати свої кошти? Ніхто на таке не згоден. І це правильно.
sonder Вы имеете ввиду, что брокер кухонный? Офшорные любительские брокеры обычно полу-кухонные. Это уже хорошо, что не чисто кухонные, так-как кухонные - это мошенники, а в полу-кухне есть строгий регламент, то-есть правила обязательств компании перед клиентом, и обязательства клиента перед компанией.
Маю на увазі, що онлайн трейдінг і справжня торгівля - це абсолютно різні речі. Що значить полу-кухонні? Компанія має бути агентом в угодах і виводити всі заявки на загальний ринок, де повно учасників. Ніяких полу-кухонь на півшишечки, на 1/4 або 1/8 немає. Є брокер або кухня.
В моєму випадку компанія під регулятором, який зобов"язує її розркивати інформацію про ризики. І там вказано, що контрагентом по всім угодам є сама компанія, яка на власний розсуд вирішує, що хеджувати на LP. Простіше кажучи, вони створюють ринок всередині, роблячи ставку на те, що загальний клієнт є збитковим. Любий cfd-контракт - це угода між клієнтом і брокером, який виступає контрагентом в угоді.