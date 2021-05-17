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Кто пробовал играть на FOREX?

Кто пробовал играть на FOREX?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 12:22

Re: Кто пробовал играть на FOREX?

даже не знаю... я всему учился сам...
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:51

Школа трейдинга: Як мінімізувати ризики на ринку Форекс
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2996
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:16

Мне не зашло. Много потерял. Перекинулся на альтернативные площадки, там пошло лучше и стабильнее.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:54

Begemotik Сейчас очень много разных обучающих материалов в сети. Научится это совсем не проблема.
Worker
 
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