|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 23 вер, 2021 12:22
Re: Кто пробовал играть на FOREX?
даже не знаю... я всему учился сам...
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:51
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:16
Мне не зашло. Много потерял. Перекинулся на альтернативные площадки, там пошло лучше и стабильнее.
Додано: Чет 02 гру, 2021 21:54
Begemotik Сейчас очень много разных обучающих материалов в сети. Научится это совсем не проблема.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|