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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 06 тра, 2017 10:25
E-Lena написав:
1 мая по региональным компаниям тоже выставили счёт на 19,90 грн., что практически равно моему ежемесячному платежу КиевОблГазЗбыту, так что можно сказать Portmone.com прощай...
Заметил. Но сотрудники поддержки со странностями. Сами выдумывают ответы не имеющие ничего с действительностью. Да и отображается стоимость пакета как и ранее 0,00 грн.
P.S. Перехожу на ИЗИПЕЙ, там прир оплате картами Форварда нет комиссии и есть кеш-бек 1,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 12 тра, 2017 10:56
BBC написав: Тракторист написав: v57 написав:
в маб-е есть водоканал.
прорвемся
если всё можно платить бесплатно, то надо просто Portmone.com послать куда подальше с его неадекватными тарифами...
Региональный тариф(Киевобленерго, Киевоблгаз, Укртелеком, Воля), как и ранее 0,00 грн/мес. 19,9 только для Киева.
с 1 мая Киевоблгаз уже не 0,00 грн., как впрочем и другие региональные газоснабжающие организации... очевидно у Вас устаревшие данные...
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Тракторист
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Додано: Пон 29 тра, 2017 02:19
Случайно забрел на Портмоне после оплаты МТС
Определились по области аж ДВА поставщика услуг.
Выбрал эл.энергию, ввёл номер л.сч.
Колёсико покрутилось - о, чудо, всё работает - все реквизиты правильные, правда показания за февраль
и нет возможности исправить
Спасибо, Портмоне, за технический прогресс, но я как-нибудь по-старинке...
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Додано: Чет 09 лис, 2017 15:40
ушел КС от Вайдап к Портмоне.
и блин два таких гиганта все еще не могут перезапустить сервис 899
ганьба!
хорошо моня подоспел вовремя, но для мони и-нет нужен
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v57
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Додано: Чет 09 лис, 2017 21:56
v57 написав:
ушел КС от Вайдап к Портмоне.
и блин два таких гиганта все еще не могут перезапустить сервис 899
ганьба!
хорошо моня подоспел вовремя, но для мони и-нет нужен
Еще и более 500 грн в день пополненик не пропускает (Превышен дневной лимит)
Теперь с кредитки Мони пополняю быстро и без ограничений по сумме.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 23 січ, 2018 18:44
Подскажите, откуда (с какого счёта?) списывается абонплата? И если выбрать тариф "месяц" и не пользоваться сервисом, абонплату платить все равно?
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Siris
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:24
Siris написав:
Подскажите, откуда (с какого счёта?) списывается абонплата? И если выбрать тариф "месяц" и не пользоваться сервисом, абонплату платить все равно?
Списывается при первой оплате в очередном месяце с той карты, с которой укажете.
Абонка списывается как послеоплата, т.е. при возникновении задолженности за ПРОШЛЫЙ месяц. Др. словами, если в прошлом месяце счета не оплачивались, то абонку мона отменить (через саппорт).
В принципе, Портмоне начисляет абонку за ПОДПИСАННЫЕ/пришедшие счета, но если оплатили МЕНЬШЕ счетов чем подписаны, то мона потребовать пересчитать выставленную к оплате абонплату. Но лучше заранее отписаться от уже ненужных счетов
... делайте хоть что-нибудь!
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