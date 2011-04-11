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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2017 10:25

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  E-Lena написав:1 мая по региональным компаниям тоже выставили счёт на 19,90 грн., что практически равно моему ежемесячному платежу КиевОблГазЗбыту, так что можно сказать Portmone.com прощай... :mrgreen:

Заметил. Но сотрудники поддержки со странностями. Сами выдумывают ответы не имеющие ничего с действительностью. Да и отображается стоимость пакета как и ранее 0,00 грн.
P.S. Перехожу на ИЗИПЕЙ, там прир оплате картами Форварда нет комиссии и есть кеш-бек 1,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2017 10:56

  BBC написав:
  Тракторист написав:
  v57 написав:в маб-е есть водоканал.
прорвемся :)

если всё можно платить бесплатно, то надо просто Portmone.com послать куда подальше с его неадекватными тарифами... :mrgreen:
Региональный тариф(Киевобленерго, Киевоблгаз, Укртелеком, Воля), как и ранее 0,00 грн/мес. 19,9 только для Киева.

с 1 мая Киевоблгаз уже не 0,00 грн., как впрочем и другие региональные газоснабжающие организации... очевидно у Вас устаревшие данные...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 02:19

Случайно забрел на Портмоне после оплаты МТС :lol:
Определились по области аж ДВА поставщика услуг.
Выбрал эл.энергию, ввёл номер л.сч.
Колёсико покрутилось - о, чудо, всё работает - все реквизиты правильные, правда показания за февраль и нет возможности исправить :roll:
Спасибо, Портмоне, за технический прогресс, но я как-нибудь по-старинке...
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 15:40

киевстар 899 когда?

ушел КС от Вайдап к Портмоне.
и блин два таких гиганта все еще не могут перезапустить сервис 899
ганьба!
хорошо моня подоспел вовремя, но для мони и-нет нужен :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 21:56

  v57 написав:ушел КС от Вайдап к Портмоне.
и блин два таких гиганта все еще не могут перезапустить сервис 899
ганьба!
хорошо моня подоспел вовремя, но для мони и-нет нужен :)

Еще и более 500 грн в день пополненик не пропускает (Превышен дневной лимит) :)
Теперь с кредитки Мони пополняю быстро и без ограничений по сумме.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:44

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Подскажите, откуда (с какого счёта?) списывается абонплата? И если выбрать тариф "месяц" и не пользоваться сервисом, абонплату платить все равно?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:24

  Siris написав:Подскажите, откуда (с какого счёта?) списывается абонплата? И если выбрать тариф "месяц" и не пользоваться сервисом, абонплату платить все равно?

Списывается при первой оплате в очередном месяце с той карты, с которой укажете.
Абонка списывается как послеоплата, т.е. при возникновении задолженности за ПРОШЛЫЙ месяц. Др. словами, если в прошлом месяце счета не оплачивались, то абонку мона отменить (через саппорт).
В принципе, Портмоне начисляет абонку за ПОДПИСАННЫЕ/пришедшие счета, но если оплатили МЕНЬШЕ счетов чем подписаны, то мона потребовать пересчитать выставленную к оплате абонплату. Но лучше заранее отписаться от уже ненужных счетов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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