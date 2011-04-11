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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:59

І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей?
На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:08

  asp написав:І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей?
На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.

Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских) на обработку платежа. По большому счету нуна платить не до 20го, а аж до 25го. Но то такээ, спокойно чекайте ещё пару денькофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:13

clientage О дякую, а то в мене в цьому місяці дикі експерименти почались, після того як на сайті ГІОЦ влупили комісьйон. Там долітало за 1 день, навіть з корявого ІБ Ощаду також за день все розсілося по місцях. А тут - частина прийшла, а частина другий день як загубилась. Вже почала нервувати. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:18

инохда и 7 раб

  clientage написав:Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских)
Зображення

https://ukrbilling.com/byt/kyivenergo/ru/payments как пример
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:27

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Мизантрóп написав:как пример

Кстати УкрБиллинХ быстро разносит свои платежики хотя от отмазку накалякал красиво :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:39

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Кто-то оплачивал на портмоне по свободным реквизитам какой-нибудь счет, кроме коммунальных и интернета? Как проводится оплата: как оплата через pos (какой MCC?) или как перевод на 3 лицо?
kiev-city
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:23

  mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы.
У портмоне есть тариф Месяц.
Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу.
Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.

мучайте их чат, лучше в рабочее время :)
Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку
И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц
Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 40414243
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