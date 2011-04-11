Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей? На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
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asp написав:І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей? На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских) на обработку платежа. По большому счету нуна платить не до 20го, а аж до 25го. Но то такээ, спокойно чекайте ещё пару денькофф
clientage О дякую, а то в мене в цьому місяці дикі експерименти почались, після того як на сайті ГІОЦ влупили комісьйон. Там долітало за 1 день, навіть з корявого ІБ Ощаду також за день все розсілося по місцях. А тут - частина прийшла, а частина другий день як загубилась. Вже почала нервувати.
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mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы. У портмоне есть тариф Месяц. Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу. Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.
мучайте их чат, лучше в рабочее время Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить