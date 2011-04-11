Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Чет 22 лют, 2018 11:59

І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей?

На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.

V9RFGEX Получите +50 грн.

«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.