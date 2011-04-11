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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:59

І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей?
На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:08

  asp написав:І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей?
На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.

Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских) на обработку платежа. По большому счету нуна платить не до 20го, а аж до 25го. Но то такээ, спокойно чекайте ещё пару денькофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:13

clientage О дякую, а то в мене в цьому місяці дикі експерименти почались, після того як на сайті ГІОЦ влупили комісьйон. Там долітало за 1 день, навіть з корявого ІБ Ощаду також за день все розсілося по місцях. А тут - частина прийшла, а частина другий день як загубилась. Вже почала нервувати. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:18

инохда и 7 раб

  clientage написав:Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских)
Зображення

https://ukrbilling.com/byt/kyivenergo/ru/payments как пример
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:27

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Мизантрóп написав:как пример

Кстати УкрБиллинХ быстро разносит свои платежики хотя от отмазку накалякал красиво :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:39

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Кто-то оплачивал на портмоне по свободным реквизитам какой-нибудь счет, кроме коммунальных и интернета? Как проводится оплата: как оплата через pos (какой MCC?) или как перевод на 3 лицо?
kiev-city
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:23

  mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы.
У портмоне есть тариф Месяц.
Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу.
Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.

мучайте их чат, лучше в рабочее время :)
Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку
И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц
Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:16

  clientage написав:
  mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы.
У портмоне есть тариф Месяц.
Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу.
Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.

мучайте их чат, лучше в рабочее время :)
Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку
И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц
Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить :)

мне девочка тоже вещала что то типа если не будет тянуть счета то не будет и выставлять плату по тарифу месяц.
но тут интересны нюансы - если я поудаляю все счета и потом не буду их восстанавливать то буду тарифом на халву пользоваться? как то тупо.
да и удалять подписку на счета только ради того что бы не было платы за тариф Месяц тоже тупо.
схема удалять подписку что бы не брали плату за тариф месяц мне не понятна - а как раньше мне присылали счета коммунальные без тарифа месяц?
Оплата этих счетов просто была с комисом но их то слали.
Вообщем я нихрена не доганяю логику этого сервиса. А говорили еще что кредитки аллы ребус. Портмоне еще круче =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:34

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  mephala написав:тут интересны нюансы

В принципе, мона не удалять подписку
Но если вы решите шото оплатить в своем экке, даже Волю, которая нашару, то комисс Месяц будет сниматься в первую очередь.
Потом через чат мона её будет сторнировать. Такой геммор вам подходит? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:40

  clientage написав:Такой геммор вам подходит?

а что мешает оплачивать всё тоже самое, но без гемороя и бесплатно в ИБ Альфы или ВТБ? или без гемороя скучно жить?... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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