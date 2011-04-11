Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей? На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
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asp написав:І я хочу запитати, чому з усіх сплачених мною рахунків за комуналку 20 лютого, Київенерго і Укртелеком не бачать грошей? На сайті Портмоне все світиться як сплачене і є квитанції. А в кабінеті платника Київенерго, ГІОЦ та Укртелекому - заборгованість.
Патамуша каммунальщикам дано 5дн (кажисть даже банковских) на обработку платежа. По большому счету нуна платить не до 20го, а аж до 25го. Но то такээ, спокойно чекайте ещё пару денькофф
clientage О дякую, а то в мене в цьому місяці дикі експерименти почались, після того як на сайті ГІОЦ влупили комісьйон. Там долітало за 1 день, навіть з корявого ІБ Ощаду також за день все розсілося по місцях. А тут - частина прийшла, а частина другий день як загубилась. Вже почала нервувати.
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mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы. У портмоне есть тариф Месяц. Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу. Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.
мучайте их чат, лучше в рабочее время Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить
mephala написав:понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы. У портмоне есть тариф Месяц. Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу. Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.
мучайте их чат, лучше в рабочее время Када я оплачивал то 2 то 3 хавиры, я просто через чат просил подкорректировать абонку И помните, шо абонка выставляется к оплате за прошлый месяц Еще вариант -- просто поубивать всю подписку(шаблоны), а через 2..3 мес опять восстановить
мне девочка тоже вещала что то типа если не будет тянуть счета то не будет и выставлять плату по тарифу месяц. но тут интересны нюансы - если я поудаляю все счета и потом не буду их восстанавливать то буду тарифом на халву пользоваться? как то тупо. да и удалять подписку на счета только ради того что бы не было платы за тариф Месяц тоже тупо. схема удалять подписку что бы не брали плату за тариф месяц мне не понятна - а как раньше мне присылали счета коммунальные без тарифа месяц? Оплата этих счетов просто была с комисом но их то слали. Вообщем я нихрена не доганяю логику этого сервиса. А говорили еще что кредитки аллы ребус. Портмоне еще круче =)
В принципе, мона не удалять подписку Но если вы решите шото оплатить в своем экке, даже Волю, которая нашару, то комисс Месяц будет сниматься в первую очередь. Потом через чат мона её будет сторнировать. Такой геммор вам подходит?