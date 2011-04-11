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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:53

  Тракторист написав:
  clientage написав:Такой геммор вам подходит?

а что мешает оплачивать всё тоже самое, но без гемороя и бесплатно в ИБ Альфы или ВТБ? или без гемороя скучно жить?... :mrgreen:

А кешбееек в ИБ дают? :wink:
У меня геммора нет с Портмоне, оно мне более 300грн/мес кешбеку приносит и квиташки карасивые рисует :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:02

  clientage написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:Такой геммор вам подходит?

а что мешает оплачивать всё тоже самое, но без гемороя и бесплатно в ИБ Альфы или ВТБ? или без гемороя скучно жить?... :mrgreen:

А кешбееек в ИБ дают? :wink:
У меня геммора нет с Портмоне, оно мне более 300грн/мес кешбеку приносит и квиташки карасивые рисует :wink:

это ж на какие суммы надо платить для получения КБ 300 грн./мес? это с учётом абонки?
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:07

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Cler написав:это ж на какие суммы надо платить для получения КБ 300 грн./мес? это с учётом абонки?

см. viewtopic.php?p=4323710#p4323710
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:12

  clientage написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:Такой геммор вам подходит?

а что мешает оплачивать всё тоже самое, но без гемороя и бесплатно в ИБ Альфы или ВТБ? или без гемороя скучно жить?... :mrgreen:

А кешбееек в ИБ дают? :wink:
У меня геммора нет с Портмоне, оно мне более 300грн/мес кешбеку приносит и квиташки карасивые рисует :wink:

в ИБ КБ не дают, но если это важно, то есть варианты: не знаю как у вас, но у меня основные суммы по отоплению, ГВС и электроэнергии - с некоторых пор стал оплачивать эти вещи через личный кабинет Киевэнерго/ДТЕК, а через Портмоне оставил только бесплатные платежи - Укртелеком и Фринет...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:23

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Тракторист написав:есть варианты

ну да, я год прожил без Портмоне, тоже платил и через Хаб, Изю, Ощад... но вот таки вернулся на Пормоне. Кажисть в 2002г на Портмоне с картами Надры и начинал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 41424344
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