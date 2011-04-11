А кешбееек в ИБ дают?
У меня геммора нет с Портмоне, оно мне более 300грн/мес кешбеку приносит и квиташки карасивые рисует
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Додано: Вів 27 бер, 2018 22:53
А кешбееек в ИБ дают?
У меня геммора нет с Портмоне, оно мне более 300грн/мес кешбеку приносит и квиташки карасивые рисует
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:02
это ж на какие суммы надо платить для получения КБ 300 грн./мес? это с учётом абонки?
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:07
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
см. viewtopic.php?p=4323710#p4323710
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:12
в ИБ КБ не дают, но если это важно, то есть варианты: не знаю как у вас, но у меня основные суммы по отоплению, ГВС и электроэнергии - с некоторых пор стал оплачивать эти вещи через личный кабинет Киевэнерго/ДТЕК, а через Портмоне оставил только бесплатные платежи - Укртелеком и Фринет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:23
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
ну да, я год прожил без Портмоне, тоже платил и через Хаб, Изю, Ощад... но вот таки вернулся на Пормоне. Кажисть в 2002г на Портмоне с картами Надры и начинал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:58
я начал пользоваться где-то в 2006-2007...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:19
а где дают КБ аж 5%? у меня по карте ПУМБа получается где-то 0,8% и то не живыми деньгами, а балами, которые потом можно обменять на сертификаты в магазины или подарки...
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:37
Мээм, начните отсюда viewtopic.php?p=4258418#p4258418
... делайте хоть что-нибудь!
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