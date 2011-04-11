Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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asp При сплаті комунальних послуг сума зараховується протягом трьох робочих днів, не враховуючи дня сплати. Якщо оплата відбулась 20.02, на особовий рахунок абонента сума поступить 23.02. При цьому, заборгованість (як при оплаті після 20 числа) нарахована не буде, так як комунальна компанія бачить дату зарахування суми в бухгалтерію саме в той день, коли проведена операція. З повагою, Тетяна.
Portmone а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой? а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге
mephala написав:Portmone а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой? а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге
Браузер значения не имеет. Здесь, на форуме, Вы можете просто упомянуть нас в комментарии. Также, есть несколько удобных вариантов связи с оператором в онлайн режиме: 044 200-09-02 067 408-29-77 099 125-06-15 почта support@portmone.com а также, есть онлайн чат и страница в социальных сетях, где Вы также можете задать интересующий Вас вопрос https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/ При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь. С уважением, Татьяна.
mephala написав:Portmone а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой? а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге