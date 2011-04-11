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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:29

asp При сплаті комунальних послуг сума зараховується протягом трьох робочих днів, не враховуючи дня сплати. Якщо оплата відбулась 20.02, на особовий рахунок абонента сума поступить 23.02. При цьому, заборгованість (як при оплаті після 20 числа) нарахована не буде, так як комунальна компанія бачить дату зарахування суми в бухгалтерію саме в той день, коли проведена операція.
З повагою, Тетяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:49

Portmone
а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой?
а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:11

  mephala написав:Portmone
а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой?
а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге

Браузер значения не имеет. Здесь, на форуме, Вы можете просто упомянуть нас в комментарии.
Также, есть несколько удобных вариантов связи с оператором в онлайн режиме:
044 200-09-02
067 408-29-77
099 125-06-15
почта support@portmone.com
а также, есть онлайн чат и страница в социальных сетях, где Вы также можете задать интересующий Вас вопрос https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:55

  mephala написав:Portmone
а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой?
а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге

Думаю хром, и отключить баннеро-резалку
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:05

  Portmone написав:
  mephala написав:Portmone
а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой?
а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге

Браузер значения не имеет. Здесь, на форуме, Вы можете просто упомянуть нас в комментарии.
Также, есть несколько удобных вариантов связи с оператором в онлайн режиме:
044 200-09-02
067 408-29-77
099 125-06-15
почта support@portmone.com
а также, есть онлайн чат и страница в социальных сетях, где Вы также можете задать интересующий Вас вопрос https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.

как раз с онлайн чатом у меня и проблемы когда посреди диалога с оператором мои ответы просто перестают добавляться наверх.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:01

  mephala написав:
  Portmone написав:
  mephala написав:Portmone
а каким браузером лучше пользоваться для общения с вашей поддержкой?
а то уже заколебался когда посреди разговора когда я нажимаю отправить свой ответ а он просто не появляется сверху в диалоге

Браузер значения не имеет. Здесь, на форуме, Вы можете просто упомянуть нас в комментарии.
Также, есть несколько удобных вариантов связи с оператором в онлайн режиме:
044 200-09-02
067 408-29-77
099 125-06-15
почта support@portmone.com
а также, есть онлайн чат и страница в социальных сетях, где Вы также можете задать интересующий Вас вопрос https://www.facebook.com/Portmone.com.ua/
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.

как раз с онлайн чатом у меня и проблемы когда посреди диалога с оператором мои ответы просто перестают добавляться наверх.


Вы не могли бы подробнее описать ситуацию? Каким устройством Вы пользуетесь, какая версия ОС установлена? Нет ли перебоев во время общения в чате с другими сайтами?
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:07

  Portmone написав:Вы не могли бы подробнее описать ситуацию? Каким устройством Вы пользуетесь, какая версия ОС установлена? Нет ли перебоев во время общения в чате с другими сайтами?
С уважением, Татьяна.


комп самый простой
установлена ХР с последними доступными обновами
браузер мозила
перебоев с другими сайтами нет
начинаю общаться с оператором в онлайн чате и посреди разговора после нажатия кнопки ответа мой текст исчезает но наверх в диалог не добавляется.
при том у меня такое впечатление что оператор видит этот ответ так как один раз начала отвечать на то что даже я не видел в диалоге...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:17

  mephala написав:
  Portmone написав:Вы не могли бы подробнее описать ситуацию? Каким устройством Вы пользуетесь, какая версия ОС установлена? Нет ли перебоев во время общения в чате с другими сайтами?
С уважением, Татьяна.


комп самый простой
установлена ХР с последними доступными обновами
браузер мозила
перебоев с другими сайтами нет
начинаю общаться с оператором в онлайн чате и посреди разговора после нажатия кнопки ответа мой текст исчезает но наверх в диалог не добавляется.
при том у меня такое впечатление что оператор видит этот ответ так как один раз начала отвечать на то что даже я не видел в диалоге...

А просто обновить страничку по F5 и в сл. чего вызвать повторно чат не пробовали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:27

clientage
пробовал - не помогает.
mephala
 
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