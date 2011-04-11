Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.
ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 15:14
Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.
ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:36
у меня тоже стоит XP и не вижу причин от него отказываться в ближайшие пару лет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:57
Если для вас безопасность и надёжность ОС - пустой звук, то имеете право конечно работать на дырявом решете. Не говоря уже о массовом отказе софтовых компаний в поддержке XP. Недавние вирусные эпидемии прекрасно показали "качества" этой ОС. Тем более странно, мягко говоря, видеть защитников XP среди обитателей данного форума, по многим причинам....
Моему домашнему компу летом будет 6 лет. Однако даже тогда мне не приходило в голову поставить на него XP. Тем более на SSD это сделать проблематично. Забыл про это убожество ещё в 2007 году, как дома, так и на работе. Не пожалел ни разу.
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