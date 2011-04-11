Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.
ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:14
Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.
ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:36
у меня тоже стоит XP и не вижу причин от него отказываться в ближайшие пару лет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:57
Если для вас безопасность и надёжность ОС - пустой звук, то имеете право конечно работать на дырявом решете. Не говоря уже о массовом отказе софтовых компаний в поддержке XP. Недавние вирусные эпидемии прекрасно показали "качества" этой ОС. Тем более странно, мягко говоря, видеть защитников XP среди обитателей данного форума, по многим причинам....
Моему домашнему компу летом будет 6 лет. Однако даже тогда мне не приходило в голову поставить на него XP. Тем более на SSD это сделать проблематично. Забыл про это убожество ещё в 2007 году, как дома, так и на работе. Не пожалел ни разу.
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:46
Буду Вам благодарна, если Вы укажете версию Вашего браузера. Я создам запрос в технический отдел и мы разберемся в сложившейся ситуации.
С уважением, Татьяна.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:17
Переводы
Почему не работают переводы п2п уже несколько дней?! Окно не обновляется для ввода кода подтверждения . Браузеры меняла! Раньше таких проблем не было!
Додано: Пон 09 кві, 2018 06:57
Погашение кредита в ПриватБанке
Погашение кредита в привате с комиссом в 1% через портмоне идет под каким мсс?
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