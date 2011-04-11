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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54
Vorlon написав: mephala написав:
установлена ХР с последними доступными обновами
Не позорились бы про последние обновления и ХР...
А что не так?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:56
mephala написав:Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.
ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
Использую лицензинный WINDOWS 10 только из-за его оптимизации для SSD.
Щось мені з ТАС "щастить"
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