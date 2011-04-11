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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54

  Vorlon написав:
  mephala написав:установлена ХР с последними доступными обновами

Не позорились бы про последние обновления и ХР...
А что не так?
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:56

  mephala написав:Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.

ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
Использую лицензинный WINDOWS 10 только из-за его оптимизации для SSD.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:45

Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:54

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Cler написав:кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

В МПасс-кошельке может быть тока 6 карт, хотяя удалять легче, чем добавлять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:15

  Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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