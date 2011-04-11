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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54

  Vorlon написав:
  mephala написав:установлена ХР с последними доступными обновами

Не позорились бы про последние обновления и ХР...
А что не так?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:56

  mephala написав:Vorlon
товарищи у которых пальцы веером и бульбы из носа нам совсем не товарищи.

ЗЫ
интересно было бы посмотреть сколько у вас лицензий дома и сколько софта установлено.
Использую лицензинный WINDOWS 10 только из-за его оптимизации для SSD.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:45

Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:54

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Cler написав:кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

В МПасс-кошельке может быть тока 6 карт, хотяя удалять легче, чем добавлять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:15

  Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:39

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?


Нулевая блокировка проводится согласно регламенту работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька, возможно, информация будет полезной: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:43

  Тракторист написав:
  Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...


При регистрации проводится условная блокировка, на нулевую сумму, согласно правилам работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html
Также, для клиента доступна горячая линия компании "Mastercard", у оператора можно уточнить интересующую Вас информацию: 0 800 30 30 07
С уважением, Татьяна.
Portmone
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