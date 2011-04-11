Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
Нулевая блокировка проводится согласно регламенту работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька, возможно, информация будет полезной: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html С уважением, Татьяна.
Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...
При регистрации проводится условная блокировка, на нулевую сумму, согласно правилам работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html Также, для клиента доступна горячая линия компании "Mastercard", у оператора можно уточнить интересующую Вас информацию: 0 800 30 30 07 С уважением, Татьяна.
Cler написав:Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?
по аналогичной причине не смог зарегистрировать Masterpass-кошелек, обращение в поддержку тоже не дало результата - говорят звоните в банк, но горячая линия банка не видит нулевых блокировок тоже...
При регистрации проводится условная блокировка, на нулевую сумму, согласно правилам работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html Также, для клиента доступна горячая линия компании "Mastercard", у оператора можно уточнить интересующую Вас информацию: 0 800 30 30 07 С уважением, Татьяна.
А какие варианты регистрации у глухих или плохослышащих клиентов кроме звонка на горячую линию, который они не могут совершить? Почему данный сервис не доступен для таких клиентов? Ненулевая блокировка решает эту проблему, но похоже проблемы клиентов Вам не интересны...