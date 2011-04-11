Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Чет 10 тра, 2018 17:49

Portmone написав: Cler написав: Portmone, а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе? , а в чём логика при регистрации Masterpass-кошелека делать по карте нулевую блокировку? большинство банков отбрасывает подобные блокировки как ложные и невозможно получить код для регистрации. почему бы не блокировать на счету 1 грн., как во многих других интернет сервисах? кроме того почему бы в Masterpass-кошелек не добавить автоматом карты уже используемые для оплаты коммунальных на Вашем ресурсе?

Нулевая блокировка проводится согласно регламенту работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька, возможно, информация будет полезной: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tmone.html

С уважением, Татьяна. Нулевая блокировка проводится согласно регламенту работы самой компании "Mastercard". На сайте компании есть инструкция по добавлению электронного кошелька, возможно, информация будет полезной:С уважением, Татьяна.

ну если вы работаете с МС как партнёры, то подскажите им как делать лучше, тем более что в других сервисах (например МС-больше) сам же МС поступает по другому и делает удобные клиенту блокировки на 1 грн., информация о которых доступна в любом ИБ и клиенту не надо тратить своё время и силы на звонки на горячую линии банка, тем более что в большинстве случаев горячая линия банка ничем клиенту помочь и не может...