Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:51
Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:47
пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 21:09
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
В транзакционных смс нулевые приходят, ivr коды диктовал, горячая линия отлично всё видит.
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