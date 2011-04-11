Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:51
Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:47
пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:09
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
В транзакционных смс нулевые приходят, ivr коды диктовал, горячая линия отлично всё видит.
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:17
мне приходят только СМС о зачислении на счёт, а также СМС с паролями по операциям в ИБ и пароли 3Д-защиты по операциям в интернете...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:24
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
А, так вы денег за смс информирование/пакет не заплатили
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:34
Квесторе_поверніться Ви можете обрати варіант оплати з комісією чи без. У разі оплати без комісії клієнту виставляється окремий рахунок за використання послуг.
Більш детально Ви можете ознайомитись з тарифами на нашому сайті
З повагою, Тетяна.
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:40
Тракторист Укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе.
С уважением, Татьяна.
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