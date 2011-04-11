RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:51

Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:17

Portmone, на Львівгаззбут платежі проводите без комісії?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24561
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:47

  Portmone написав:Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации.
С уважением, Татьяна.

пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 06.08.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:09

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Тракторист написав:пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.

В транзакционных смс нулевые приходят, ivr коды диктовал, горячая линия отлично всё видит.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 16.03.10
Подякував: 194 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:17

  qwe_ua написав:
Тракторист написав:пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.

В транзакционных смс нулевые приходят, ivr коды диктовал, горячая линия отлично всё видит.

мне приходят только СМС о зачислении на счёт, а также СМС с паролями по операциям в ИБ и пароли 3Д-защиты по операциям в интернете...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 06.08.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:24

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Тракторист написав:мне приходят только СМС о зачислении на счёт, а также СМС с паролями по операциям в ИБ и пароли 3Д-защиты по операциям в интернете...

А, так вы денег за смс информирование/пакет не заплатили :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 16.03.10
Подякував: 194 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:34

Квесторе_поверніться Ви можете обрати варіант оплати з комісією чи без. У разі оплати без комісії клієнту виставляється окремий рахунок за використання послуг.
Більш детально Ви можете ознайомитись з тарифами на нашому сайті https://www.portmone.com.ua/r3/uk/prices
З повагою, Тетяна.
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:40

Тракторист Укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе.
С уважением, Татьяна.
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 149, 150, 151
Genik » Пон 11 кві, 2011 18:09
1503 235923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 13:56
ghaphler
Пополнение WebMoney через GlobalMoney 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 04 жов, 2012 13:35
31 11887
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 16:55
Катя Миргородская
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
4 2320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 10:40
kiev-city

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.