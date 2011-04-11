Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации. С уважением, Татьяна.
Portmone написав:Тракторист Уточните, пожалуйста, картой какого банка Вы пользуетесь? Также буду благодарна, если Вы укажете Ваш логин в системе. Я проверю информацию по блокировке в момент регистрации. С уважением, Татьяна.
пользюсь картой ПУМБа. причём эта же карта была зарегистрирована в программе МС-больше без каких либо проблем, так как там при регистрации используется блокировка на 1 грн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Квесторе_поверніться Ви можете обрати варіант оплати з комісією чи без. У разі оплати без комісії клієнту виставляється окремий рахунок за використання послуг. Більш детально Ви можете ознайомитись з тарифами на нашому сайті https://www.portmone.com.ua/r3/uk/prices З повагою, Тетяна.