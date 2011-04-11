Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
clientage написав:Portmone, а де кЭшбЭк? Ну хотя бы 2% А какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка? Как будет сниматься абонка "Месяц"?
clientage написав:какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка? Как будет сниматься абонка "Месяц"?
При проведении платежей в личном кабинете комиссия отсутствует исключительно при оплате с карты "Портмоне". В случае обслуживания клиента на тарифном плане "Месяц" для бесплатного пользования все оплаты в личном кабинете должны производиться с акционной карты. При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь. С уважением, Татьяна.