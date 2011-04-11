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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:44

  clientage написав:Portmone, а де кЭшбЭк? Ну хотя бы 2% :idea:
А какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка?
Как будет сниматься абонка "Месяц"?

https://creditdnepr.com.ua/portmone/
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 06:29

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Карту предлагают именную?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 06:43

  MASolomko написав:Карту предлагают именную?

безымянную (Visa Gold Pay Wave Instant Issue)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:42

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

clientage написав:А какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка?


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Пока ничего не понятно с кредитным лимитом
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:40

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  clientage написав:какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка?
Как будет сниматься абонка "Месяц"?

При проведении платежей в личном кабинете комиссия отсутствует исключительно при оплате с карты "Портмоне".
В случае обслуживания клиента на тарифном плане "Месяц" для бесплатного пользования все оплаты в личном кабинете должны производиться с акционной карты.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:43

  MASolomko написав:Карту предлагают именную?

С 1.06.2018 Вы можете оформить именную карту.
С уважением, Татьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45

  Faceless написав:
clientage написав:А какие платежи в Портмоне будут бесплатны: только с этой карты или можно юзать и др. карты УЖЕ без комисс, если зарегина эта ко-бренд карточка?


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Пока ничего не понятно с кредитным лимитом

Дополнительную информацию о кредитном лимите Вы можете увидеть по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/docs/por ... 3-2018.pdf или уточнить у оператора банка.
С уважением, Татьяна.
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