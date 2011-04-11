Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57

vjhjpjdjktu написав: clientage А почему так? Не будете платить абонку, плюс оплата кредитными с грейс-периодом 67дней)) А почему так? Не будете платить абонку, плюс оплата кредитными с грейс-периодом 67дней))

Согласен с вами, но надо понимать, шо ваши условные 1% в среднем на грейсе 30дн отобьются тока через эти 30дн, т.е. -- длиииный КБ.А есть быстрый КБ (через 3..4дня)И у меня особый случай, наверное, отбиваю дебетку СимыКроме дебетки Симы, есть кредитки с КБ 2% за инет-платежи: ЭКО у Альфы, Виика у Таськи.У Альфы еще и бесплатная Рассрочка есть на платёж от 1000грн на 4 мес по сути дела.Правда для обслуживания условно-бесплатных КК Альфы уже нужен чел с математич. складом ума, гуманитарий там застрелитсяЕсть и карты (Моня, Альфы) кде оплата коммуналки из ИБ банка нашару, за кредитные. Зачем вааще Портмоне?Но меня кроме КБ от сторонних банков устраивает и сам интерфейс/сервис, за которые я пока и готов платить 40грн а вот 60 уже перебьются.Опрос тут устраивали недавно по поводу поднятия абонкиПочемуто опроса по поводу оформления скидки за лояльность не было.Я клиент Портмоне дето с 2002г, мне пожизненная скидка 50% на абонку уже давно положена