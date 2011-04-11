Да, тогда Месяц не нужен
Месяц заточен под другие условия, и лично я им пользуюсь с абонкой 39.8 и с выгодой для себя, и заказывать ко-бренд карточку уже даж и не подумаю
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:03
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Да, тогда Месяц не нужен
Месяц заточен под другие условия, и лично я им пользуюсь с абонкой 39.8 и с выгодой для себя, и заказывать ко-бренд карточку уже даж и не подумаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:27
clientage А почему так? Не будете платить абонку, плюс оплата кредитными с грейс-периодом 67дней))
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:50
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57
Согласен с вами, но надо понимать, шо ваши условные 1% в среднем на грейсе 30дн отобьются тока через эти 30дн, т.е. -- длиииный КБ.
А есть быстрый КБ (через 3..4дня)
И у меня особый случай, наверное, отбиваю дебетку Симы
viewtopic.php?p=4323710#p4323710
Кроме дебетки Симы, есть кредитки с КБ 2% за инет-платежи: ЭКО у Альфы, Виика у Таськи.
У Альфы еще и бесплатная Рассрочка есть на платёж от 1000грн на 4 мес по сути дела.
Правда для обслуживания условно-бесплатных КК Альфы уже нужен чел с математич. складом ума, гуманитарий там застрелится
Есть и карты (Моня, Альфы) кде оплата коммуналки из ИБ банка нашару, за кредитные. Зачем вааще Портмоне?
Но меня кроме КБ от сторонних банков устраивает и сам интерфейс/сервис, за которые я пока и готов платить 40грн а вот 60 уже перебьются.
Опрос тут устраивали недавно по поводу поднятия абонки
Почемуто опроса по поводу оформления скидки за лояльность не было.
Я клиент Портмоне дето с 2002г, мне пожизненная скидка 50% на абонку уже давно положена
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:18
ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:13
Вы выбираете для себя удобный тариф для пользования.
"Комиссия" - при каждой оплате с карты дополнительно взимается комиссия (размер ее зависит от компании, услуги которой Вы оплачиваете).
"Месяц" - оплата коммунальных счетов, услуг телефонии, интернет-провайдеров происходит без комиссии (комиссия дополнительно взимается при оплате мобильной связи или платежах на реквизиты, при переводе денежных средств с карты на карту. При этом клиент получает отдельный счет на оплату фиксированной комиссии за пользование системой (от 19.90 грн/мес, зависит от количества счетов в аккаунте).
Если Вы пользуетесь и оплачиваете счета с карты "Портмоне", комиссия не будет взиматься ни в одном из вышеперечисленных случаев, вне зависимости от выбранного Вами тарифного плана. Также, отсутствует комиссия при оплате мобильной связи + бесплатное пользование картой и ее пополнение.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:19
Для того, чтобы я могла помочь Вам в решении вопроса с лимитом, буду благодарна за информацию: укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе, если Вы зарегистрированы.
Вы можете написать личное сообщение на форуме или написать нам в Facebook или онлайн-чат.
У платежной системы Mastercard также есть свои внутренние лимиты, которые могли сработать.
Что касается тарифного плана - клиент может самостоятельно выбрать тип обслуживания. Для того, чтобы пользоваться системой (создать личный кабинет и работать в нем), необходимо выбрать один из тарифных планов.
В случае оплаты картой "Портмоне" клиент не будет оплачивать комиссию ни на одном из этих тарифов.
Детальную информацию о тарифах и комиссии Вы можете найти по ссылке
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:24
Карту доставляют в отделение банка. На данный момент доставка возможна в отделения в г. Киев и г. Днепр.
Сотрудник банка в телефонном разговоре при оформлении карты предложит Вам наиболее удобный адрес отделения для получения карты.
С уважением, Татьяна.
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