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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:03

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  vjhjpjdjktu написав:А теперь вопрос, если все бесплатно - анлим, зачем мне тарифный план Месяц?

Да, тогда Месяц не нужен
Месяц заточен под другие условия, и лично я им пользуюсь с абонкой 39.8 и с выгодой для себя, и заказывать ко-бренд карточку уже даж и не подумаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:27

clientage А почему так? Не будете платить абонку, плюс оплата кредитными с грейс-периодом 67дней))
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:50

  Portmone написав:
  MASolomko написав:Карту предлагают именную?

С 1.06.2018 Вы можете оформить именную карту.
С уважением, Татьяна.

А каким образом доставляют карту, в отделение ити не нужно?
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57

  vjhjpjdjktu написав:clientage А почему так? Не будете платить абонку, плюс оплата кредитными с грейс-периодом 67дней))

Согласен с вами, но надо понимать, шо ваши условные 1% в среднем на грейсе 30дн отобьются тока через эти 30дн, т.е. -- длиииный КБ.
А есть быстрый КБ (через 3..4дня)
И у меня особый случай, наверное, отбиваю дебетку Симы :)
viewtopic.php?p=4323710#p4323710

Кроме дебетки Симы, есть кредитки с КБ 2% за инет-платежи: ЭКО у Альфы, Виика у Таськи.
У Альфы еще и бесплатная Рассрочка есть на платёж от 1000грн на 4 мес по сути дела.
Правда для обслуживания условно-бесплатных КК Альфы уже нужен чел с математич. складом ума, гуманитарий там застрелится :)

Есть и карты (Моня, Альфы) кде оплата коммуналки из ИБ банка нашару, за кредитные. Зачем вааще Портмоне?
Но меня кроме КБ от сторонних банков устраивает и сам интерфейс/сервис, за которые я пока и готов платить 40грн а вот 60 уже перебьются.
Опрос тут устраивали недавно по поводу поднятия абонки
Почемуто опроса по поводу оформления скидки за лояльность не было.
Я клиент Портмоне дето с 2002г, мне пожизненная скидка 50% на абонку уже давно положена :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:02

clientage виза платинум от сима за 3500 в год и 5% кб это круто)
vjhjpjdjktu
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:18

ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:13

  vjhjpjdjktu написав:Portmone я правильно понял, все платежи с карты Портмоне с нулевой комиссией, только количество их ограничено пределами тарифного плана и плюс 19.90 в месяц платить?


Вы выбираете для себя удобный тариф для пользования.
"Комиссия" - при каждой оплате с карты дополнительно взимается комиссия (размер ее зависит от компании, услуги которой Вы оплачиваете).
"Месяц" - оплата коммунальных счетов, услуг телефонии, интернет-провайдеров происходит без комиссии (комиссия дополнительно взимается при оплате мобильной связи или платежах на реквизиты, при переводе денежных средств с карты на карту. При этом клиент получает отдельный счет на оплату фиксированной комиссии за пользование системой (от 19.90 грн/мес, зависит от количества счетов в аккаунте).

Если Вы пользуетесь и оплачиваете счета с карты "Портмоне", комиссия не будет взиматься ни в одном из вышеперечисленных случаев, вне зависимости от выбранного Вами тарифного плана. Также, отсутствует комиссия при оплате мобильной связи + бесплатное пользование картой и ее пополнение.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:19

  vjhjpjdjktu написав:clientage да,они все красиво пишут, а потом вылазят косяки.Платил кошельком мастерпасс, пока после пятого раза не стало вылазить сообщение (причем уже после ввода кода подтверждения) превышен лимит оплаты... обратитесь в банк-эмитент. И куда я только не звонил, никто ничего не слыхал о лимитах. Так и тут, вот вам ответ представителя Портмоне -
В случае обслуживания клиента на тарифном плане "Месяц" для бесплатного пользования все оплаты в личном кабинете должны производиться с акционной карты.
А теперь вопрос, если все бесплатно - анлим, зачем мне тарифный план Месяц?


Для того, чтобы я могла помочь Вам в решении вопроса с лимитом, буду благодарна за информацию: укажите, пожалуйста, Ваш логин в системе, если Вы зарегистрированы.
Вы можете написать личное сообщение на форуме или написать нам в Facebook или онлайн-чат.
У платежной системы Mastercard также есть свои внутренние лимиты, которые могли сработать.

Что касается тарифного плана - клиент может самостоятельно выбрать тип обслуживания. Для того, чтобы пользоваться системой (создать личный кабинет и работать в нем), необходимо выбрать один из тарифных планов.
В случае оплаты картой "Портмоне" клиент не будет оплачивать комиссию ни на одном из этих тарифов.
Детальную информацию о тарифах и комиссии Вы можете найти по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/card#rec48130701

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна
Portmone
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:24

  slasva написав:
  Portmone написав:
  MASolomko написав:Карту предлагают именную?

С 1.06.2018 Вы можете оформить именную карту.
С уважением, Татьяна.

А каким образом доставляют карту, в отделение ити не нужно?

Карту доставляют в отделение банка. На данный момент доставка возможна в отделения в г. Киев и г. Днепр.
Сотрудник банка в телефонном разговоре при оформлении карты предложит Вам наиболее удобный адрес отделения для получения карты.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:24

Шановне товариство!
Якщо в червні здійснив оплату рахунку, а пізніше виявив, що недоплатив - Портмоне вдруге вже не дозволяє здійснити платіж?
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