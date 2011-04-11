Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 14 чер, 2018 05:27
если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:52
Лучше расчитывать на 2..3 недельки, но грят, шо банка стала вредничать и щас требует долгосрочных вложений
... делайте хоть что-нибудь!
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