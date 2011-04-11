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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:27

  clientage написав:ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить :)


если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:52

  VLADPn написав:
  clientage написав:ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить :)


если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.

Лучше расчитывать на 2..3 недельки, но грят, шо банка стала вредничать и щас требует долгосрочных вложений :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:23

промокод VOLIA

тока для первичной регистрации!
https://www.portmone.com.ua/r3/volia-pr ... acable.com
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:26

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:Ви можете видалити існуючий шаблон та створити новий

А сис-ма не посчитает это как регистрация ЕЩЕ одного счета от той-же компании?
Вот у меня уже 4 счета от Киевэнерго зарегино. А при вот такой маниПуляции, не посчитает ли Портмоне, шо это 5й счет пришёл и снимет дополнительные 19.90грн абонки?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:52

  clientage написав:
  Portmone написав:Ви можете видалити існуючий шаблон та створити новий

А сис-ма не посчитает это как регистрация ЕЩЕ одного счета от той-же компании?
Вот у меня уже 4 счета от Киевэнерго зарегино. А при вот такой маниПуляции, не посчитает ли Портмоне, шо это 5й счет пришёл и снимет дополнительные 19.90грн абонки?

Все зависит от того, сколько у Вас всего счетов. В Вашем случае это будет 5-й счет. Действительно, это повлияет на размер абонентской платы. В таком случае можно сделать доплату на произвольные реквизиты.
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:12

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:В таком случае можно сделать доплату на произвольные реквизиты.

Однако это уже будет стоить дополнительных денег, помимо ежемес. абонки :)
Даже 2 доплаты на 300..400грн через произвольные реквизиты уже сравнимы с доп. абонкой :( Однако просто разовый пропуск очередного платежа никак не влияет на финотношения с компанией, в сл. раз будет перерасчет с учетом недоплаты/переплаты. Думаю вааще не стоит из-за одного раза заморачиваться с доплатами :)
Хм, разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку! :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:18

  clientage написав:разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!

за несколько лет ни разу не видела никакой скидки от ГИОЦ...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50

  Cler написав:
  clientage написав:разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!

за несколько лет ни разу не видела никакой скидки от ГИОЦ...

для ее получения нужно платить до 20 числа
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