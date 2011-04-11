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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 14 чер, 2018 05:27
clientage написав:
ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить
если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 14 чер, 2018 06:52
VLADPn написав: clientage написав:
ваащето для депозитчика 1050грн/год еще и годовая турстраховка нашару
ну мои ж замашки ток по коммуналу вы уже можете оценить
если поллимона на недельку то можно и бесплатно. А турстраховку мы и так уже получили на шару в авале.
Лучше расчитывать на 2..3 недельки, но грят, шо банка стала вредничать и щас требует долгосрочных вложений
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:23
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:26
Portmone написав:
Ви можете видалити існуючий шаблон та створити новий
А сис-ма не посчитает это как регистрация ЕЩЕ одного счета от той-же компании?
Вот у меня уже 4 счета от Киевэнерго зарегино. А при вот такой маниПуляции, не посчитает ли Портмоне, шо это 5й счет пришёл и снимет дополнительные 19.90грн абонки?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:52
clientage написав: Portmone написав:
Ви можете видалити існуючий шаблон та створити новий
А сис-ма не посчитает это как регистрация ЕЩЕ одного счета от той-же компании?
Вот у меня уже 4 счета от Киевэнерго зарегино. А при вот такой маниПуляции, не посчитает ли Портмоне, шо это 5й счет пришёл и снимет дополнительные 19.90грн абонки?
Все зависит от того, сколько у Вас всего счетов. В Вашем случае это будет 5-й счет. Действительно, это повлияет на размер абонентской платы. В таком случае можно сделать доплату на произвольные реквизиты.
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Portmone
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:12
Portmone написав:
В таком случае можно сделать доплату на произвольные реквизиты.
Однако это уже будет стоить дополнительных денег, помимо ежемес. абонки
Даже 2 доплаты на 300..400грн через произвольные реквизиты уже сравнимы с доп. абонкой
Однако просто разовый пропуск очередного платежа никак не влияет на финотношения с компанией, в сл. раз будет перерасчет с учетом недоплаты/переплаты. Думаю вааще не стоит из-за одного раза заморачиваться с доплатами
Хм, разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:18
clientage написав:
разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!
за несколько лет ни разу не видела никакой скидки от ГИОЦ...
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Cler
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
Cler написав: clientage написав:
разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!
за несколько лет ни разу не видела никакой скидки от ГИОЦ...
для ее получения нужно платить до 20 числа
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Bosstone
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:25
Bosstone написав: Cler написав: clientage написав:
разве шо ГИОЦ (Киев) снимет 10% скидку!
за несколько лет ни разу не видела никакой скидки от ГИОЦ...
для ее получения нужно платить до 20 числа
плачу 15-18 числа в зависимости от того как выпадают рабочие и выходные дни, но скидку ни разу не видела...
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Додано: Вів 03 лип, 2018 00:55
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