Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

babka_v_kedax написав:
https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?
Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03
Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:21
Так она изначально так и была
Всё IMHO
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05
Пока что мы не имеем информации о продлении акции. Как только появится новая информация, она обязательно появится на сайте в разделе "Новости"
С уважением, Татьяна.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:48
Згідно даних, отриманих від маркетингового відділу, на жаль, подовження акції не планується. Сьогодні останній день.
У разі виникнення додаткових питань звертайтесь.
З повагою, Тетяна.
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