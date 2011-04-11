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система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03

  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:21

  Portmone написав:
  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.

Так она изначально так и была :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05

  Вкладчик1234 написав:
  Portmone написав:
  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.

Так она изначально так и была :-)

Пока что мы не имеем информации о продлении акции. Как только появится новая информация, она обязательно появится на сайте в разделе "Новости"
С уважением, Татьяна.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:48

  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Згідно даних, отриманих від маркетингового відділу, на жаль, подовження акції не планується. Сьогодні останній день.
У разі виникнення додаткових питань звертайтесь.
З повагою, Тетяна.
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