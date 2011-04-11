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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 50515253>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03

  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:21

  Portmone написав:
  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.

Так она изначально так и была :-)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05

  Вкладчик1234 написав:
  Portmone написав:
  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Акція подовжена до кінця поточного місяця.
З повагою, Тетяна.

Так она изначально так и была :-)

Пока что мы не имеем информации о продлении акции. Как только появится новая информация, она обязательно появится на сайте в разделе "Новости"
С уважением, Татьяна.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:48

  babka_v_kedax написав:https://www.portmone.com.ua/r3/uk/offers/2018-05-02
продовження ахції плануєте?

Згідно даних, отриманих від маркетингового відділу, на жаль, подовження акції не планується. Сьогодні останній день.
У разі виникнення додаткових питань звертайтесь.
З повагою, Тетяна.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:37

Portmone, ой, у вас тут аХция
Кстати непонятно када началась :)
см. https://bilshe.mastercard.ua/ua/ofitsij ... necom.html
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).


А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:43

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
И еще одна для жителей столицы тоже https://dtek-kem.com.ua/ru/splachuite_rahunok_z_visa_checkout_ta_vigravaite_160_grn
6.4. Інформація про Переможців Акції буде розміщена 26.10.2018 на сайті Організатора portmone.com.ua. та на сайті
Партнера dtek-kem.com.ua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:50

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Мизантрóп написав:И еще одна...

кстати и в ВизаЧекаут и в МастерПасс мона вносить любые карты: как Визы так Мастеры :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:50

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:И еще одна...

кстати и в ВизаЧекаут и в МастерПасс мона вносить любые карты: как Визы так Мастеры :wink:

а при регистрации они тоже делают блокировку на 0 грн., которую не видно в интернет-банкинге или на 1 грн. как в большинстве програм?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:56

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
И еще одна для жителей столицы тоже https://dtek-kem.com.ua/ru/splachuite_rahunok_z_visa_checkout_ta_vigravaite_160_grn
6.4. Інформація про Переможців Акції буде розміщена 26.10.2018 на сайті Організатора portmone.com.ua. та на сайті
Партнера dtek-kem.com.ua

Писец. Visa Checkout в исполнении тандема Портмоне-Виза это нуна еще выдержать
Решил сделать 4ре платежа. При каждом платеже требует ввода пароля и ЦВВ!!
ПОсле каждой оплаты УкрЭксИм сначала присылает страшное: Транзакція заборонена. 0. UKR Retail Visa Provisioning Servic. Потом оплата таки проходит :)
Через каждую 2ю оплату затребовали провечный код через мыло!!
Одну оплату сайт ok.dtek-kem.com.ua потерял, баланс полчаса как не обновляется :(
По карте -- баланс в ажуре
Это было шото... и ток ради 160грн...
Да я под настроении и канячок чувствую сам смогу положить этот супер-пупер т.н. платёжный сервис сделав 10..15 проплат в течение 20мин :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:16

  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
Кстати непонятно када началась :)
см. https://bilshe.mastercard.ua/ua/ofitsij ... necom.html
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).


А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода? :wink:

Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.

С уважением, Татьяна.
Portmone
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