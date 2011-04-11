Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
2. Період проведення Акції 2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода?
Писец. Visa Checkout в исполнении тандема Портмоне-Виза это нуна еще выдержать Решил сделать 4ре платежа. При каждом платеже требует ввода пароля и ЦВВ!! ПОсле каждой оплаты УкрЭксИм сначала присылает страшное: Транзакція заборонена. 0. UKR Retail Visa Provisioning Servic. Потом оплата таки проходит Через каждую 2ю оплату затребовали провечный код через мыло!! Одну оплату сайт ok.dtek-kem.com.ua потерял, баланс полчаса как не обновляется По карте -- баланс в ажуре Это было шото... и ток ради 160грн... Да я под настроении и канячок чувствую сам смогу положить этот супер-пупер т.н. платёжный сервис сделав 10..15 проплат в течение 20мин
2. Період проведення Акції 2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода?
Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.