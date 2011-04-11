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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:21

Portmone

Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com.
Viz
 
Повідомлень: 833
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
И еще одна для жителей столицы тоже https://dtek-kem.com.ua/ru/splachuite_rahunok_z_visa_checkout_ta_vigravaite_160_grn
6.4. Інформація про Переможців Акції буде розміщена 26.10.2018 на сайті Організатора portmone.com.ua. та на сайті
Партнера dtek-kem.com.ua

Данная акция начала действовать 01.10.2018
Что касается вышеуказанной акции, передала запрос в технический отдел для добавления информации на сайте.
Благодарю за Ваше замечание и внимательность.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлень: 29
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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