Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Portmone
Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:21
Portmone
Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23
Данная акция начала действовать 01.10.2018
Что касается вышеуказанной акции, передала запрос в технический отдел для добавления информации на сайте.
Благодарю за Ваше замечание и внимательность.
С уважением, Татьяна.
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