RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:21

Portmone

Пропозицією можуть скористатися і нові клієнти, і ті, хто вже давно є клієнтом Portmone.com.
Viz
 
Повідомлень: 834
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
И еще одна для жителей столицы тоже https://dtek-kem.com.ua/ru/splachuite_rahunok_z_visa_checkout_ta_vigravaite_160_grn
6.4. Інформація про Переможців Акції буде розміщена 26.10.2018 на сайті Організатора portmone.com.ua. та на сайті
Партнера dtek-kem.com.ua

Данная акция начала действовать 01.10.2018
Что касается вышеуказанной акции, передала запрос в технический отдел для добавления информации на сайте.
Благодарю за Ваше замечание и внимательность.
С уважением, Татьяна.
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:13

  Portmone написав:
  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
Кстати непонятно када началась :)
см. https://bilshe.mastercard.ua/ua/ofitsij ... necom.html
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).


А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода? :wink:

Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.

С уважением, Татьяна.

Вы точно читали правила акции?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:22

  Portmone написав:
  clientage написав:Portmone, ой, у вас тут аХция
Кстати непонятно када началась :)
см. https://bilshe.mastercard.ua/ua/ofitsij ... necom.html
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).


А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода? :wink:

Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.

С уважением, Татьяна.

Сонечко, прошу таки ещё раз перечитать условия своей Акции и дать ответ по сути! :P
Саппорт на Портмоне тож плавает в ответах.
А проводить эксперименты на себе у меня выходит дороговато с вашими то абонками в 40грн/мес.
Или вы мне советуете открыть новый экк и поперепривязывать на него все свои 40 счетофф и десяток карт :wink:
И вааще, я жду программу лояльности для старых ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиентов, которые более 15лет пользуются вашими услугами :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25894
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:21

А то все лояльные клиенты переберутся на фаст пей пртматовский
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:31

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Шановне товариство!
Які тижневі/місячні ліміти по кількості та сумі операцій на поповнення мобільного рахунку через сайт оператора?
V2
4
 
Повідомлень: 5388
З нами з: 03.07.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 150, 151, 152
Genik » Пон 11 кві, 2011 18:09
1515 247094
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 10:06
Gas
Шукаю банк із інтернет банкінгом в якому можна отримувати пе
faino4822 » Сер 12 лип, 2017 12:08
3 1248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 11:12
greenozon
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
5 2896
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 сер, 2018 22:50
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.