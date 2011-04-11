Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

Додано: Пон 08 жов, 2018 09:19

V2 написав: Шановне товариство!

Які тижневі/місячні ліміти по кількості та сумі операцій на поповнення мобільного рахунку через сайт оператора? Шановне товариство!Які тижневі/місячні ліміти по кількості та сумі операцій на поповнення мобільного рахунку через сайт оператора?

Сама СБ Портмоне грит, шо это их страшная тайна и им самим на хлебушек не хватаетРеально столкнулся с лимитом порядка 2000/24ч(т.е. шаровая пополняха). Через экк самого Портмоне принципиально не пополняю, хотя многие карты там зарегины. Причем это лимит и на СИМку и на карты, т.е. нельзя, например, упершись в лимит 2К, пополнить эту же СИМку с др. карты, или если с карты было пополнено 2..3 СИМки на общ. сумму 2К, то больше пополнить через КС и не даст.Думаю для разового пополнения на 3..4К (например под роуминг) можно договорится с СБ, но чот это напрягает. Особенно када это касается и так зарегиных у Пори карт, в т.ч. и в МастеПассе