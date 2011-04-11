Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Данная акция начала действовать 01.10.2018 Что касается вышеуказанной акции, передала запрос в технический отдел для добавления информации на сайте. Благодарю за Ваше замечание и внимательность. С уважением, Татьяна.
2. Період проведення Акції 2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода?
Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.
2. Період проведення Акції 2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 1 2018 року до 31 грудня 2019 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
А если я последние 5 лет подписан на тариф Месяц, могу ли я вот щас (начался новый мес) перейти на тариф Комиссия и ввести промокод? Никакие старые мои шаблоны не слетят и комисс НЕ будет начисляться за оплату счетов по всем моим 4рём хатам вот прям с дня перехода?
Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.
С уважением, Татьяна.
Сонечко, прошу таки ещё раз перечитать условия своей Акции и дать ответ по сути! Саппорт на Портмоне тож плавает в ответах. А проводить эксперименты на себе у меня выходит дороговато с вашими то абонками в 40грн/мес. Или вы мне советуете открыть новый экк и поперепривязывать на него все свои 40 счетофф и десяток карт И вааще, я жду программу лояльности для старых ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиентов, которые более 15лет пользуются вашими услугами
V2 написав:Шановне товариство! Які тижневі/місячні ліміти по кількості та сумі операцій на поповнення мобільного рахунку через сайт оператора?
Сама СБ Портмоне грит, шо это их страшная тайна и им самим на хлебушек не хватает Реально столкнулся с лимитом порядка 2000/24ч через сайт КС (т.е. шаровая пополняха). Через экк самого Портмоне принципиально не пополняю, хотя многие карты там зарегины. Причем это лимит и на СИМку и на карты, т.е. нельзя, например, упершись в лимит 2К, пополнить эту же СИМку с др. карты, или если с карты было пополнено 2..3 СИМки на общ. сумму 2К, то больше пополнить через КС и не даст. Думаю для разового пополнения на 3..4К (например под роуминг) можно договорится с СБ, но чот это напрягает. Особенно када это касается и так зарегиных у Пори карт, в т.ч. и в МастеПассе