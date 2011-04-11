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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48
clientage написав:
Сама СБ Портмоне грит, шо это их страшная тайна
Намагався дізнатися, проте не здались
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V2
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:37
V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?
Да.Да.4814
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guntherhouse777
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- Подякували: 247 раз.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:48
guntherhouse777 написав: V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?
Да.Да.4814
Невже ще й по Віці йде як інтернет-оплата?
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V2
-
4
-
- Повідомлень: 5393
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 800 раз.
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