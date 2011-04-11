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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  clientage написав:Сама СБ Портмоне грит, шо это их страшная тайна


Намагався дізнатися, проте не здались :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:37

  V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?

Да.Да.4814
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:48

  guntherhouse777 написав:
  V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?

Да.Да.4814


Невже ще й по Віці йде як інтернет-оплата? 8)
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