Намагався дізнатися, проте не здались
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:37
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:48
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:06
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:50
Ліміти в системі не можуть бути описані, тому як їх існує велика кількість та у різних варіаціях. Проте, усі вони направлені на те, щоб не допустити шахрайства у разі втрати карти або її даних.
Також, в системі існують додаткові рівні перевірки карти після проходження яких ліміти анулюються повністю або частково.
Якщо Ви перевищите один з лімітів, будемо раді допомогти у вирішенні питання.
З повагою, Тетяна.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:58
Сонечко, прошу таки ещё раз перечитать условия своей Акции и дать ответ по сути!
Саппорт на Портмоне тож плавает в ответах.
А проводить эксперименты на себе у меня выходит дороговато с вашими то абонками в 40грн/мес.
Или вы мне советуете открыть новый экк и поперепривязывать на него все свои 40 счетофф и десяток карт
И вааще, я жду программу лояльности для старых ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиентов, которые более 15лет пользуются вашими услугами [/quote]
На сайте "Mastercard" были внесены правки, исправлены сроки проведения акции.
В акции могут принимать участия все пользователи, что выполнили п.3 официальных правил, изложенных выше по ссылке на странице платежной системы Mastercard.
С уважением, Татьяна.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:16
А вот это вот "Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.
С уважением, Татьяна."
Это все обман?
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