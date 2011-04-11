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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  clientage написав:Сама СБ Портмоне грит, шо это их страшная тайна


Намагався дізнатися, проте не здались :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:37

  V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?

Да.Да.4814
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:48

  guntherhouse777 написав:
  V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?

Да.Да.4814


Невже ще й по Віці йде як інтернет-оплата? 8)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:06

  V2 написав:
  guntherhouse777 написав:
  V2 написав:guntherhouse777
Комсомол через свій сервіс кеш-бек платить по Віці чи В5?
Який МСС дає?

Да.Да.4814


Невже ще й по Віці йде як інтернет-оплата? 8)

Так
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:50

  V2 написав:Шановне товариство!
Які тижневі/місячні ліміти по кількості та сумі операцій на поповнення мобільного рахунку через сайт оператора?

Ліміти в системі не можуть бути описані, тому як їх існує велика кількість та у різних варіаціях. Проте, усі вони направлені на те, щоб не допустити шахрайства у разі втрати карти або її даних.
Також, в системі існують додаткові рівні перевірки карти після проходження яких ліміти анулюються повністю або частково.
Якщо Ви перевищите один з лімітів, будемо раді допомогти у вирішенні питання.
З повагою, Тетяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:58

Сонечко, прошу таки ещё раз перечитать условия своей Акции и дать ответ по сути! :P
Саппорт на Портмоне тож плавает в ответах.
А проводить эксперименты на себе у меня выходит дороговато с вашими то абонками в 40грн/мес.
Или вы мне советуете открыть новый экк и поперепривязывать на него все свои 40 счетофф и десяток карт :wink:
И вааще, я жду программу лояльности для старых ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиентов, которые более 15лет пользуются вашими услугами :idea:[/quote]

На сайте "Mastercard" были внесены правки, исправлены сроки проведения акции.
https://bilshe.mastercard.ua/ua/ofitsij ... necom.html
В акции могут принимать участия все пользователи, что выполнили п.3 официальных правил, изложенных выше по ссылке на странице платежной системы Mastercard.
С уважением, Татьяна.
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:16

А вот это вот "Согласно условиям акции, (п.3.1.1.) в акции могут принимать участие только новые, ранее не регистрировавшиеся, клиенты.

С уважением, Татьяна."
Это все обман?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:02

а вот потратить 10-ку на бильше и попробовать
кто смелый? ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:22

  v57 написав:а вот потратить 10-ку на бильше и попробовать
кто смелый? ;)

Ещё во вторник оплатила за воду. тариф Комиссия 1,5%+3грн, по факту - 0
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:33

а где взять "унікальний промокод" для регистрациий с шарой на 3 мес.?
demichh
 
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