"Мастеркард Більше". Промокод за 10 балів.demichh написав:а где взять "унікальний промокод" для регистрациий с шарой на 3 мес.?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:52
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
"Мастеркард Більше". Промокод за 10 балів.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:21
Приношу свои извинения, данная информация была направлена Вам ошибочно.
С уважением, Татьяна.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:32
Вы можете ознакомиться с официальными правилами на сайте
С уважением, Татьяна
З повагою, Portmone.com
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